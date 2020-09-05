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Dışişleri Bakanlığı: 'Sırbistan'ın büyükelçilik kararını endişeyle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı: 'Sırbistan'ın büyükelçilik kararını endişeyle karşılıyoruz'
Dışişleri Bakanlığı: 'Sırbistan'ın büyükelçilik kararını endişeyle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, "Sırbistan'ın İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''Sırbistan'ın İsrail'deki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını derin endişeyle karşılıyoruz.Kudüs'ün İsrail tarafından ilhakı uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'ce (BM) reddedilmiştir. Filistin meselesinin ancak 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve coğrafi devamlılık içinde bir Filistin Devleti'nin vücut bulmasıyla çözülebileceği çeşitli BM kararlarıyla defalarca vurgulanmıştır. Hal böyle iken, herhangi bir ülkenin İsrail nezdindeki Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması uluslararası hukukun açık bir ihlalini teşkil edecektir. 

Tüm ülkeleri bu konuda kabul edilmiş BM kararlarına riayet etmeye, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye ve İsrail-Filistin ihtilafının çözümünü daha da güçleştirecek adımlardan kaçınmaya davet ediyoruz'' denildi. 

 

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