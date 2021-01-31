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Dışişleri Bakanlığı, Somali'de meydana gelen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de meydana gelen terör saldırısını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Somali'de meydana gelen terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali’nin Mogadişu şehrinde meydana gelen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Somali'nin Mogadişu şehrinde bulunan Afrik Otel'e terör örgütü Eş-Şebab tarafından bugün (31 Ocak) düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur saldırıyı kuvvetle kınıyoruz. Kardeş Somali halkına ve Hükümetine taziyelerimizi sunuyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diliyoruz. Türkiye, terörle mücadelede Somali Hükümeti ve halkının yanında durmaya devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan
 

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