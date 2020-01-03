Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: 'Kore'nin açıklamalarını endişeyle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy yaptığı açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (KDHC) tarafından nükleer ve kıtalararası balistik füze (ICBM) denemelerine yönelik moratoryumun sonlandırılacağına ilişkin yapılan açıklamaları endişeyle karşılıyoruz. Kore Yarımadası'nda kalıcı barışın tesisi ve Yarımada'nın tam ve doğrulanabilir şekilde nükleer silahlardan arındırılması amacıyla 2018 yılında başlatılan diyalog sürecinin sürdürülmesi ve bölgede tansiyonu tırmandıracak adımlardan kaçınılması önem taşımaktadır" ifadelerini kullandı

Mehmet Kalay

