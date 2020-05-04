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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: 'Yunanistan rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırıyor'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: 'Yunanistan rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırıyor'
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy: 'Yunanistan rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırıyor'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Milli Savunma Bakanı’nı taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddialarını yalanlayarak, “Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Milli Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin Türk savaş uçaklarınca taciz edildiği iddialarını yanıtladı. Aksoy yaptığı açıklamada, “Savaş uçaklarımız Ege'de rutin faaliyetleri çerçevesinde teşhis görevi icra etmiş olup, Sayın Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin tacizi söz konusu değildir. Rutin uçuşları dramatize ederek gerilimi tırmandırmaya çalışmanın bu ülkeye bir faydası yoktur. Bunun yerine bu meselelerin iki ülke Savunma Bakanlıkları arasında başlatılan güven arttırıcı önlemler süreci içinde ele alınması gerekir” ifadelerini kullandı.

İrfan Çalışkan
 

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