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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan AİHM'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan AİHM'e sert tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan AİHM'e sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ermenistan’ın temelsiz iddialarını desteklemek amacıyla sunduğu sosyal medya paylaşımları ile basın kesitlerine dayanarak ve hiçbir şekilde hükümetimizin görüşüne başvurmadan aldığı kararla AİHM, inandırıcılığına ve itibarına darbe vurmuştur” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Aldığı İhtiyati Tedbir kararı hakkındaki soruya cevap verdi. Aksoy, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları çerçevesinde Türkiye aleyhine yaptığı ihtiyati tedbir başvurusu hakkında bugün aldığı kararın hukuki dayanaktan tamamen yoksun olduğunu bildirdi. Aksoy, “Ermenistan'ın temelsiz iddialarını desteklemek amacıyla sunduğu sosyal medya paylaşımları ile basın kesitlerine dayanarak ve hiçbir şekilde hükümetimizin görüşüne başvurmadan aldığı kararla AİHM, inandırıcılığına ve itibarına darbe vurmuştur.

AİHM, çatışmalara doğrudan veya dolaylı olarak müdahil olan taraflara ve bu çerçevede Türkiye'ye çağrıda bulunurken, hukuki temellerden uzaklaşarak siyasi saiklerle hareket etmiş ve sahadaki gerçeklerden kopuk olduğunu göstermiştir. AİHM, ne yazık ki, malum çevrelerin hukuku suistimal etme çabalarına alet olmuş ve 70 yıllık tarihinde insan hakları alanında elde ettiği itibarını lekelemiştir” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay
 

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