Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Avrupa'daki eylemlere ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avrupa Konseyi binası önündeki eylemlere ilişkin bir soruya cevap verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, “Terör örgütü PKK unsurlarının Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde PKK elebaşı Öcalan'ın fotoğraflarını da kullanarak düzenlediği gösteriler hakkında Avrupalı muhataplarımıza gerekli uyarılarda bulunmuş ve gösterilerin şiddet potansiyeline dikkat çekmiştik. Son olarak PKK yanlılarının Strazburg'da Avrupa Konseyi Agora binası önünde 25 Şubat 2019 tarihinde gerçekleştirdikleri şiddet içeren eylem, PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha göstermiştir” diye konuştu.

Aksoy, şöyle devam etti: “Terörizm propagandası niteliğindeki bu tür eylemlere izin verilmesini kınıyoruz. Avrupa'da bazı çevrelerin ve basının PKK eylemlerini hala, sözde ‘Kürt aktivistlerin' gerçekleştirdiği eylemler olarak nitelemesi ise esef vericidir. Bu durum çifte standartların ulaştığı noktayı açıkça ortaya koymaktadır.”

Cevdet Fırat Aydoğmuş



