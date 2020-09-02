İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan casusluk açıklaması: 'Suni gündem'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan casusluk açıklaması: 'Suni gündem'
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan casusluk açıklaması: 'Suni gündem'

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Avusturya’da Türkiye adına casusluk yapıldığına dair iddialar hakkında “Avusturya Hükümetini, sığ iç siyasi hesaplarla Türkiye üzerinden suni gündem peşinde koşmaktan vazgeçip, devlet ciddiyetiyle ve sağduyuyla hareket etmeye ve samimi işbirliğine davet ediyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Avusturya'da Türkiye adına casusluk yapıldığına dair iddialar hakkında soruya cevap verdi.

Sözcü Aksoy, Avusturya makamlarının Türkiye hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddettiklerini ve bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikar olduğunu aktardı. Aksoy, “Avusturya Hükümetinin, bu iddialardan tamamen gayri-ciddi reflekslerle ülkemizi itham eden sonuçlar çıkarmasını hayretle karşılıyoruz. Yapılan beyanlar, Avusturya siyasetinin, popülist söylem sarmalından ve Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadığını da bir kez daha göstermiştir. Bu durumun, Avusturya'daki Türk toplumunun huzurunu kaçırdığı ve Türkiye - Avusturya ilişkilerine zarar verdiği bilinmelidir. Avusturya Hükümetini, sığ iç siyasi hesaplarla Türkiye üzerinden suni gündem peşinde koşmaktan vazgeçip, devlet ciddiyetiyle ve sağduyuyla hareket etmeye ve samimi işbirliğine davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Kalay
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.