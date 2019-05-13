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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Kırgızistan'a FETÖ tepkisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kırgızistan Başmüftülüğünün 7 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşlarının da davet edilmesinin kabul edilemez olduğunu açıkladı.

Sözcü Aksoy, Kırgızistan Başmüftülüğünün düzenlediği iftar yemeğine FETÖ mensuplarının davet edilmesine yönelik bir soru üzerine, "Kırgızistan Başmüftülüğünün 7 Mayıs tarihinde düzenlediği iftara bu ülkedeki FETÖ elebaşlarının da davet edilmiş olmaları kabul edilemez. Nitekim, aynı iftara davet edilen Bişkek Büyükelçimiz, bu durumu fark etmiş ve gereken haklı tepkiyi göstermiştir. FETÖ'nün yurt dışındaki yapılanmasıyla mücadele en temel önceliklerimizden biridir. Bu terör örgütünün teşkil ettiği güvenlik tehdidi FETÖ'nün mevcut olduğu ülkelerdeki muhataplarımıza defaatle ve ısrarla izah edilmektedir. Bu konuya dostumuz olan ülkelerin sadece resmi makamlarının değil, tüm ulusal kurumlarının gerekli hassasiyeti göstermesini bekliyoruz" dedi. 

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