Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Suriye Rejimi Parlamentosuna tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Suriye Rejimi Parlamentosunun 1915 olaylarına dair kabul ettiği karar hakkındaki soruya cevap verdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, “Suriye Rejimi Parlamentosunda bugün (13 Şubat) alınan 1915 olaylarını sözde soykırım olarak tanıma kararı başlı başına bir ibret vesikasıdır. Kendi halkına yıllardır çoluk çocuk demeden her türlü katliamı uygulayan, milyonlarca kişiyi yerinden eden ve kimyasal silah kullanmadaki mahareti iyi bilinen bir rejimin ikiyüzlülüğünün fotoğrafıdır. Bu rejimin neden olduğu insani dram hala devam etmekte, tarihin en vahim felaketlerinden biri sınırımızda yaşanmaktadır. Bu mesnetsiz iddiaların uluslararası meşruiyetini kaybetmiş zalim bir rejim tarafından öne sürülmesi ise, iddiaların arkasında yatan çarpık zihniyetin açık bir göstergesidir” ifadelerini kullandı.

Cevdet Fırat Aydoğmuş