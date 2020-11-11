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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Yunanistan'a tepki
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Yunanistan'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise gerginliği artıracak açıklamalar yapmak, askeri faaliyetlerde bulunmak ve üçüncü tarafları Türkiye aleyhinde yanlış yönlendirmek ve kışkırtmak yerine, önkoşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir" dedi.

 Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki Sismik Araştırma faaliyetlerine ilişkin yaptıkları açıklamaya tepki gösterdi. Aksoy yaptığı açıklamada, "Yunanistan Dışişleri Bakanlığı bugün (11 Kasım), Oruç Reis gemimizin Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığımızda yürütmeye devam ettiği sismik araştırma faaliyetine dair bilinen itirazlarını tekrarladığı bir açıklama daha yayınlamıştır. Bu açıklamalar, Yunanistan'ın uluslararası hukuka ve teamüle aykırı maksimalist deniz sınırı iddialarına dayanmakta olup, bizim için hiçbir hükmü ve değeri yoktur.

Türkiye, Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuk çerçevesinde hem kendi hem de KKTC'nin meşru hak ve çıkarlarını korumaya kararlılıkla devam edecektir. Yunanistan bölgede çözüm istediğini belirttiği beyanlarında samimi ise, gerginliği artıracak açıklamalar yapmak, askeri faaliyetlerde bulunmak ve üçüncü tarafları Türkiye aleyhinde yanlış yönlendirmek ve kışkırtmak yerine, önkoşulsuz diyalog çağrılarımıza olumlu karşılık vermelidir" ifadelerini kullandı.

Muhammet Mücahit Dereli
 

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