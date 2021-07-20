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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kınama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Konseyi” mensupları ile görüşmesini kınıyoruz” ifadelerini kullandı.

Bakanlık Sözcüsü Bilgiç, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Suriye Demokratik Konseyi” mensupları ile görüşmesini kınadı.

Bilgiç konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG güdümündeki sözde “Suriye Demokratik Konseyi” mensupları ile görüşmesini kınıyoruz. Fransa'nın tüm çağrılarımıza rağmen bölücü gündeme sahip bu eli kanlı terör örgütü ve uzantılarıyla sürdürmekte olduğu ilişki, Türkiye'nin milli güvenliği, Suriye‘nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunması ve bölgede istikrarın sağlanması çabalarına zarar vermektedir” ifadelerini kullandı.

Bilgiç, söz konusu örgütün son dönemde Afrin Hastanesi gibi sivil hedefleri bombaladığını, Suriyeli sivillere saldırdığını, örgüte katılmayı reddeden gençlerin gösterilerini kanlı şekilde bastırdığını belirterek, “Türkiye'nin bu terör örgütü ve uzantılarıyla mücadelesini her yerde kararlılıkla sürdüreceğini bir kez daha tekrarlıyoruz” açıklamalarında bulundu.

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