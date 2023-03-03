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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Irak'ta yaşanan terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Irak'ta yaşanan terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Irak'ta yaşanan terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, "Irak Türkmen Cephesi’nin Güvenlik Dairesi eski sorumlularından Ahmet Tahir’in Kerkük’te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendik. Bu hain terör saldırısını kınıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Irak'ın Kerkük şehrinde gerçekleşen suikast hakkındaki soru üzerine yaptığı açıklamada "Irak Türkmen Cephesi'nin Güvenlik Dairesi eski sorumlularından Ahmet Tahir'in bugün (3 Mart) Kerkük'te uğradığı suikast sonucu hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle öğrendik. Bu hain terör saldırısını kınıyoruz. Bu terör eylemi, Irak'ın kurucu ve asli unsuru olan Türkmenlerin huzuruna ve güvenliğine kastettiği gibi, Irak'ın istikrarını da hedef almaktadır. Irak makamlarının, saldırının faillerini ivedilikle tespit ederek yargı önüne çıkarmalarını bekliyoruz" dedi.

Enes Turgut

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