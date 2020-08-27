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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Fransız askeri uçaklarının GKRY'ye inmesine sert tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Fransız askeri uçaklarının GKRY'ye inmesine sert tepki gösterdi
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy Fransız askeri uçaklarının GKRY'ye inmesine sert tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransız askeri uçaklarının Güney Kıbrıs Rum Yönetimine inmesi hakkında, “Uçakların geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılması, 1960 Antlaşmalarına aykırıdır” dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransız askeri uçaklarının GKRY'ne inmesi hakkında soruya cevap verdi.

Aksoy, “Fransız askeri uçaklarının, GKRY, Yunanistan ve İtalya'yla birlikte gerçekleştirilen bir tatbikat bahanesiyle GKRY'ne inmesi, bu uçakların geçici veya sürekli olarak adaya konuşlandırılması, 1960 Antlaşmalarına aykırıdır. Kıbrıs Adasının garantörü olmayan Fransa bu tutumuyla, Doğu Akdeniz'deki mevcut gerginliklerden sorumlu olan Rum-Yunan ikilisini, tehlikeli bir biçimde gerginliği daha da tırmandırma yönünde teşvik etmektedir. Bir kez daha hatırlatıyoruz: Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi ve Kıbrıs Türkünü dışarıda bırakmaya çalışan her girişim hüsranla sonuçlanacaktır” dedi.

Mehmet Kalay
 

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