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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Gine açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Gine açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Gine açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Gine’de düzenlenen genel seçimler ve Anayasa Referandumu hakkında açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Gine'de düzenlenen genel seçimler ve Anayasa Referandumu hakkındaki soru üzerine, "Önümüzdeki dönemde siyasi sürecin halkın tercihleri ve beklentileri doğrultusunda kapsayıcı ve yapıcı bir anlayışla yürütüleceğine inanıyoruz. Türkiye dost Gine'nin istikrar içinde kalkınma yönünde attığı adımları desteklemeye devam edecektir" dedi.

 soruya cevap verdi. Gine'de eş zamanlı olarak tertip edilen seçimlerin ve referandumun Gine halkının huzur, mutluluk ve refahı bakımından hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ettiklerini belirten Aksoy, "Bu bağlamda, önümüzdeki dönemde siyasi sürecin halkın tercihleri ve beklentileri doğrultusunda kapsayıcı ve yapıcı bir anlayışla yürütüleceğine inanıyoruz. Türkiye dost Gine'nin istikrar içinde kalkınma yönünde attığı adımları desteklemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Neşra Durmaz

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