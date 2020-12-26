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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan açıklaması
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'dan Yunanistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan tarafından Ege ve Doğu Akdeniz’de yayınlanan NOTAM hakkındaki konuştu. Aksoy, "Yunanistan’ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan ile istikşafi görüşmeler başta olmak üzere diyalog kanallarının önkoşulsuz olarak açılması konusundaki tutumumuzda bir değişiklik yoktur. Ancak, Yunanistan'ın bölgede gerginliği arttırıcı ve kışkırtıcı adımlarının devam ettiğini görüyoruz. Buna son örnek Yunanistan'ın yayımladığı bir NOTAM'la silahsızlandırılmış statüdeki adaları da kapsayacak şekilde 15 tatbikat sahası ilan etmesi ve Ege'yi boydan boya ve Doğu Akdeniz'de çok geniş bir sahayı 4 Ocak'tan 26 Şubat 2021 tarihine kadar kapatmasıdır. Yunanistan'ı sağduyuya ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde bölgede barış ve istikrarı güçlendirme çabalarımıza katkıda bulunarak sorumlu bir şekilde hareket etmeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Utku Şimşek
 

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