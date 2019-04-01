Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy:'Dostluğumuz bu gibi oyunlarla bozulamayacak'

Dışişleri Bakanı Hami Aksoy, Bulgaristan Dinler Kanunu bağlamında atfedilen ifadeler hakkında açıklamada bulundu. Bulgaristan'la çok yakın ve iyi ilişkilere sahip olunduğunu belirten Aksoy, "Bulgaristan'daki soydaşlarımız da Bulgaristan'la ilişkilerimize özel bir değer katmaktadır. İki komşu, dost ve müttefik ülke olarak Türkiye ve Bulgaristan birbirlerinin içişlerine karışmama ilkesine özen göstermektedir.

Diğer taraftan, iki ülke Dışişleri Bakanlarının birçok konuda birbirleriyle yapıcı ve dostane diyalog ve istişare halinde olmaları gayet doğaldır. Bu çerçevede, Bakanımızın geçtiğimiz günlerde, Bulgaristan'da parlamentodan geçen Dinler Yasası değişiklikleri ve uluslararası normlar konusunda Bulgar Dışişleri Bakanıyla geçmişte yaptığı bir görüşmeye atıfta bulunduğu bir konuşmanın, kelimeler yanlış çevrilerek Bulgaristan basınında farklı şekilde yorumlandığı ve çarpıtıldığı görülmektedir. Bazı art niyetli çevrelerin Türk-Bulgar dostluğunu zedelemek amacıyla bu yolu denedikleri düşünülmektedir" ifadelerine yer verdi.

Aksoy, sağlam temeller üzerine kurulu olan Bulgaristan ile dostluğun bu gibi oyunlarla bozulmayacağına işaret etti.

Yağmur Yıldız