Dışişleri Bakanlığı: 'Sudan'da bulunan Türk vatandaşları tahliye edilecek'

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Sudan'da Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri arasında çatışmaların başladığı 15 Nisan'dan bu yana en temel önceliğimiz vatandaşlarımızın ve Büyükelçilik personelimizin güvenliği ve acil yardım taleplerinin karşılanması olmuştur. Sudan'da bulunan vatandaşlarımızın güvenli şekilde ülkeden ayrılarak yurda dönüşlerinin sağlanması hususu başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımız tarafından Sudanlı muhataplarıyla temaslarında ve bazı üçüncü ülkelerle yapılan görüşmelerde gündeme getirilmiş, gerekli hazırlıklar Hartum Büyükelçiliğimizce ve Bakanlığımızca eşgüdüm içinde yürütülmüştür” ifadelerine yer verildi.

“Yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde vatandaşlarımızın ülkemize dönüşlerinin sağlanmasına karar verilmiştir”

Yapılan değerlendirmeler sonucunda tahliye kararı alındığı belirtilen açıklamada, “Gelinen aşamada, yapılan güvenlik değerlendirmeleri neticesinde, bilhassa çatışma bölgelerinde bulunan vatandaşlarımızın yarın (23 Nisan) karayoluyla üçüncü bir ülke üzerinden ülkemize dönüşlerinin sağlanmasına karar verilmiştir. Ayrıca, bu konuda yardım talep eden üçüncü ülke vatandaşları da planlamalarımıza dahil edilmiştir. Yurda dönüş talep eden vatandaşlarımız için gerekli yönlendirmeler, Büyükelçiliğimiz ile Bakanlığımız sosyal medya hesapları ve bugüne kadar kayıt yaptıran vatandaşlarımızın irtibat bilgileri kanalıyla yapılmaktadır” denildi.

Musa Enes Aksakal



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