İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışişleri Bakanlığı: 'Sudan'daki gelişmeler memnuniyet verici'

Dışişleri Bakanlığı: 'Sudan'daki gelişmeler memnuniyet verici'
Dışişleri Bakanlığı: 'Sudan'daki gelişmeler memnuniyet verici'

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Sudan Geçiş Hükümeti ile silahlı gruplar arasında Güney Sudan’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müzakereler neticesinde Juba’da parafe edilen anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz” denildi.

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yaşanan son gelişmelere dair yaptığı yazılı açıklamada, "Sudan Geçiş Hükümeti ile silahlı gruplar arasında Güney Sudan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen müzakereler neticesinde dün (31 Ağustos) Juba'da parafe edilen anlaşmayı memnuniyetle karşılıyoruz. Sudan'ın ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması yönünde önemli bir adım teşkil eden söz konusu anlaşmanın ülkede iç barış ve huzur ortamının ihdasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Türkiye, dost ve kardeş Sudan'da istikrarın tesisi yönündeki tüm çabaları desteklemeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.