Dışişleri Bakanlığı: 'Terör örgütleriyle bağlantılı 2 kişinin mal varlıklarına el konuldu'

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ABD'yle işbirliği içinde yürütülen çalışmalar sonucunda terörizme finansman sağladığı tespit edilen 2 kişinin mal varlıklarının Türkiye ve ABD tarafından eşzamanlı olarak dondurulmasına karar verilmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılmakta olan açıklamayla sözkonusu karar hakkında kamuoyuna ayrıntılı bilgi sunulmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

"Daha önce de DEAŞ terör örgütüne finansman sağladığı tespit edilen bir şebekenin malvarlıkları 5 Ocak 2023 tarihinde iki ülke tarafından eşzamanlı olarak dondurulmuştu" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Ülkemiz terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik etkin adımlar atmaya ve bu konuda uluslararası ortaklarıyla işbirliği içinde çalışmaya devam edecektir” denildi.

Musa Erdoğan



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