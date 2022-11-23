Dışişleri Bakanlığı: “Terörle mücadeledeki kararlılığımız vurgulandı”



Astana formatındaki Suriye konulu yüksek düzeyli toplantıların 19'uncusu, 22-23 Kasım'da Astana'da düzenlendi. Dışişleri Bakanlığından toplantıya ilişkin yapılan açıklamada, “Toplantıda Pençe-Kılıç Harekatımız hakkında muhataplarımıza bilgi verilmiş ve terörle mücadeledeki kararlılığımız vurgulanmıştır” denildi. Toplantıda İstanbul'da meydana gelen terör eylemine ilişkin taziyelerin sunulduğu belirtilerek, ayrıca siyasi süreç, Anayasa Komitesi'nin faaliyetleri, sahadaki durum, sığınmacıların geri dönüşü ve insani konularının da ele alındığı ifade edildi. Toplantı sonunda yayınlanan ortak bildiriye ilişkin, “Taraflar, Suriye'nin toprak bütünlüğüne yönelik güçlü desteklerini, Astana sürecinin Suriye meselesinin barışçı çözümündeki öncü rolünü, sınır ötesi saldırılar ve sızmalar dahil olmak üzere komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit eden ayrılıkçı gündemlere karşı kararlılıklarını vurgulamıştır. Taraflar, Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin farklı isimler ve uzantıları adı altında artan varlığı ve saldırılarını kınamıştır. Suriye'nin kuzeyine ve ayrıca İdlip'e ilişkin tüm düzenlemelerin fiilen uygulanmasının önemine dikkat çekmiştir” denildi.

Ayrıca tarafların Suriye ihtilafının Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararıyla uyumlu, Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığında Suriyelilerin öncülüğünde ve sahipliğinde uygulanabilir ve sürdürülebilir bir siyasi süreç yoluyla sona erdirilmesine olan taahhütlerini yinelediği aktarıldı. Öte yandan, Anayasa Komitesi'nin Suriye ihtilafının siyasi çözümündeki önemli rolü vurgulandı.

Toplantı çerçevesinde Astana sürecinin gözlemci üyeleri ve BM kuruluşları ile ikili görüşmeler de yapıldı. Astana süreci çerçevesinde oluşturulan 'Zorla Alıkonan/Kaçırılan Kişilerin Serbest Bırakılması', 'Cenazelerin Takası' ve 'Kayıp Şahısların Akıbetinin Tespitine İlişkin Çalışma Grubu' da bir araya geldi ve çalışmalarının sürdürülmesi kararlaştırıldı.

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