Dışişleri Bakanlığı, UNESCO'nun kuruluşunun 75. yılını kutladı

Kutlama mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin 1945 yılında 20 kurucu üyesinden biri olduğu Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) 75. kuruluş yıldönümünde, UNESCO'nun eğitim, bilim ve kültür yoluyla dünya barışı ve sürdürülebilir kalkınma için azimle çalıştığını müşahede ediyoruz. Bu yıl İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan düzenin temel sac ayaklarından birini oluşturan Birleşmiş Milletler Örgütü'nün 75. Genel Kurul Başkanlığı görevi Büyükelçi Volkan Bozkır tarafından ve UNESCO 40. Genel Konferans Başkanlığı görevi Büyükelçi Altay Cengizer tarafından yürütülmektedir. İnsanî ve girişimci dış politikamız çerçevesinde UNESCO Yürütme Kurulu üyesi olarak aktif şekilde barış ve istikrarın sağlanması için çalışıyor, küresel sorunların çözümü için her türlü çabayı destekliyor, eşitsizliklerin giderilmesine yönelik faaliyetleri teşvik ediyor, uluslararası toplumun sesi ve vicdanı olmak için gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle, UNESCO ilke ve hedeflerine bağlılığımızı bir kere daha teyit ediyor, tüm UNESCO ailesini kutluyoruz."

Ali Nargüner

