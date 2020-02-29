Dışişleri Bakanlığı, Volkan Bozkır'ı BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine aday gösterdi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine eski AB Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır'ı, Batı Avrupa ve Diğerleri Grubundan (WEOG) aday gösterildiği belirtildi. Bakanlık açıklamasında, “Adayımızın üstün nitelikleri ve ülkemizce yürütülen etkin temaslar neticesinde, Büyükelçi Bozkır'ın adaylığı 27 Şubat 2020 tarihi itibarıyla WEOG tarafından tasdik edilmiştir. Büyükelçi Bozkır'ın, BM Genel Kurulu'nun 12 Haziran 2020 tarihli toplantısında BM 75. Genel Kurul Başkanı olarak seçilmesi ve 15 Eylül 2020 tarihinde 1 yıl sürecek görevine resmen başlaması öngörülmektedir. Ülkemiz çok taraflı diplomasi ve kural temelli küresel sistemi güçlü biçimde desteklemektedir. BM üyesi tüm ülkelerin eşit şekilde temsil edildiği BM Genel Kurulu da bu düzenin merkezinde yer almaktadır. Bu çerçevede, Genel Kurul Başkanlığı BM sistemindeki en üst düzeyli görevdir. Büyükelçi Bozkır'ın, ülkemizin daha önce üstlenmediği bu saygın görevi, BM teşkilatının 2020 yılında kutlanmakta olan 75. kuruluş yıl dönümü gibi anlamlı bir dönemde üstlenecek olması da ayrıca önemlidir” denildi.

İrfan Çalışkan