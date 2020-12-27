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Dışişleri Bakanlığı: 'Yemen'de yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı: 'Yemen'de yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz'
Dışişleri Bakanlığı: 'Yemen'de yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz'

Dışişleri Bakanlığı, Yemen’de yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Yemen'de yeni hükümetin yemin ederek göreve başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Bu gelişmenin ülkede altı yılı aşkın süredir devam eden çatışmaların ve mevcut insani krizin sona erdirilmesine katkıda bulunmasını temenni ediyoruz.

Yemen'deki ihtilaf emsali görülmemiş bir insani trajediye dönüşmüştür. Bu durum Covid-19 salgınının etkisiyle daha da ağırlaşmıştır. Bu çerçevede, ülkede kalıcı bir siyasi çözüm bulunması her zamankinden daha acil bir ihtiyaç halini almıştır.

Türkiye söz konusu ihtilafın ilgili BM Güvenlik Konseyi kararları ve belirlenmiş uluslararası parametreler uyarınca, diyalog yoluyla ve anayasal meşruiyet temelinde, Yemen'in siyasi birliği ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde çözümlenmesini desteklemektedir” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

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