Dışişleri Bakanlığı, Yemen'deki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Yemen'in geçici başkenti Aden'de güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Söz konusu saldırıları kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Yemen Hükümeti'ne ve kardeş Yemen halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Yemen'deki krize siyasi çözüm bulunması için BM öncülüğündeki çabaların daha da önem kazandığı bir süreçte şiddetin devam etmesi endişe vericidir. Taraflar arasındaki çatışmaların durdurulması, Yemen halkının ıstırabının biran an önce son bulması, ülkede huzur ve istikrarın tesis edilmesi en büyük temennimizdir” denildi.

Musa Erdoğan