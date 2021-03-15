Dışişleri Bakanlığı Yeni Zelanda'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili anma mesajı yayınladı

Dışişleri Bakanlığı 15 Mart 2019 yılında Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde yaşanan terör saldırısıyla ilgili mesaj yayınladı. Bakanlıktan yayınlanan mesajda“15 Mart 2019 tarihinde meydana gelen terör saldırısının ikinci yıldönümü vesilesiyle, saldırıda hayatını kaybeden ve aralarında 1 Türk vatandaşının da bulunduğu 51 kişiyi saygı ve rahmetle anıyoruz” denildi.

Türkiye'nin uluslararası platformlarda İslam karşıtlığı ve hoşgörüsüzlükle mücadelede öncü rol üstlendiğini ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) desteklendiğini belirten Dışişleri Bakanlığı, bu amaçla İİT bünyesinde Avrupa Müslümanları Temas Grubu oluşturulduğunu ifade etti.

Yeni Zelanda'daki terör saldırısının hemen akabinde Türkiye'de İstanbul'da Dışişleri Bakanları Düzeyinde İİT Acil İcra Komitesi Toplantısı düzenlendiği ve İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda uluslararası farkındalığın artırılması yönünde çağrıda bulunulduğu kaydedildi.

İİT 47. Dışişleri Bakanları Konseyi tarafından 15 Mart tarihinin “İslamofobiyle Mücadele Uluslararası Günü” ilan edilmesi yönünde karar alındığını bildiren Bakanlık şunları kaydetti:

“Söz konusu karar uyarınca, İslam karşıtlığıyla mücadele konusunda uluslararası farkındalık oluşturulması bağlamında İİT üyesi ülkelerin BM nezdindeki Daimi Temsilciliklerinin girişimleriyle 17 Mart 2021 tarihinde düzenlenecek yüksek düzeyli çevrimiçi etkinliğe Sayın Bakanımız da bir video mesajıyla katılacaktır. İslam karşıtlığıyla mücadele konusunun BM başta olmak üzere uluslararası ve bölgesel kuruluşların gündeminde tutulmasına yönelik aktif çaba ve girişimlerimiz sürecektir. Ayrıca, Bakanlığımız tarafından başlatılan çalışma çerçevesinde, İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı, ırkçılık içeren eylem ve söylemlerin olduğu ülkelerle ilgili yıllık raporlar hazırlanıp, uluslararası kamuoyuyla paylaşılacaktır.”

Mevlüt İşli

