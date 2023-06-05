Dışişleri Bakanlığı'nda devir teslim töreni

Dışişleri Bakanlığı devir töreninde konuşan Mevlüt Çavuşoğlu, '8 yıl taşıdığım bayrağı değerli kardeşim Hakan Fidan'a devrediyorum. En zor coğrafyalarda en hassas konularda devletimizin ve milletimizin bekasını birlikte koruduk. Her zaman bakanımız ve bakanlığımızın emrinde olacağım' dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ise, 'Devletimizin, milletimizin bütünlüğü ve refahı için elimden gelen gayreti göstereceğim. Milli dış politika vizyonunu devam ettireceğim' açıklamalarında bulundu.

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