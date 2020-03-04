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Dışişleri Bakanlığında yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığında yoğun diplomasi trafiği
Dışişleri Bakanlığında yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanlığında İdlib gerginliğinin azaltılması için görüşmeler yoğun bir şekilde sürüyor. Bakanlığa AB ve ABD'li heyetlerin gelmesiyle diplomasi trafiği başladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilci Josep Borrell ve Kriz Yönetiminden Sorumlu AB Komiseri Janez Lenarcic ile beraberinde gelen heyeti kabul etti. AB heyetiyle, Türkiye'nin göçmenlere kapıyı açmasıyla Avrupa önlerinde oluşan mülteci akınına ilişkin politikası ve süreçle ilgili görüşüldü. AB heyeti açısından masada Türkiye ve Yunanistan sınırında yaşanan göçmen krizi, insani yardımlar ve Türkiye'nin sınır kapılarının tekrar kapatması konuları yer aldı. Görüşmelerin ardından Borell ve AB'li heyet öğlen saatlerinde bakanlıktan ayrıldı.
Diğer taraftan bakanlığa Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Amerika Birleşik Devletleri Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Kelly Craft da geldi. ABD'li heyetten Jeffrey, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ile görüştü. BM Daimi Temsilcisi Craft ise Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından kabul edildi.

İrfan Çalışkan
 

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