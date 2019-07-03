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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin 'Washington Post' gazetesine sert tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin 'Washington Post' gazetesine sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin 'Washington Post' gazetesine sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Washington Post’ta yayımlanan yazıyla ilgili olarak, “Bu yayınla birlikte, uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan ‘terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi’ ilkesi ağır biçimde ihlal edilmiştir. Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı, Washington Post'ta yayımlanan yazı ile ilgili açıklama yaptı. 

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD dahil birçok ülkenin terör örgütleri listesinde yer alan, on binlerce masum insanı hunharca katletmiş olan PKK'nın elebaşlarından biri bugün Washington Post gazetesini kullanarak alenen terör propagandası yapmıştır. Bu yayınla birlikte, uluslararası toplumun terörizmle mücadelede en temel taahhüdü olan 'terörizmin teşvik edilmesinin önlenmesi' ilkesi ağır biçimde ihlal edilmiştir. Terörle mücadelede terör örgütleri arasında ayrım yapılmaması elzemdir” denildi.

Açıklamada, “PKK'nın terör propagandasına alet olan ve DEAŞ, El Kaide ve diğer terör örgütleri konusunda sergilenen duyarlılıkla bağdaşmayan bu yaklaşım terörle mücadelede ikiyüzlü uygulamanın yeni ve vahim bir örneğidir” ifadeleri de yer aldı.  

Cevdet Fırat Aydoğmuş

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