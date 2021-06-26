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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı ABD’nin Florida eyaletinde bina çökmesi nedeniyle yaşanan olaya ilişkin taziyelerini iletti.

ABD'nin Florida eyaletinin Surfside kasabasında yaşanan olayda 12 katlı binanın çökmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu belirtilirken, enkaz altında da çok sayıda insanın olduğu ifade edildi.

Bakanlıktan yapılan taziye mesajında, “ABD'nin Florida eyaletinde, 24 Haziran 2021 tarihinde 12 katlı bir binanın çökmesi nedeniyle ölü ve yaralılar olduğu, çok sayıda insanın enkaz altında kaldığı üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve yönetimine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Engin Yağcı
 

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