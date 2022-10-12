Dışişleri Bakanlığından AB'nin Türkiye Raporu'na tepki: 'AB'nin yanlı tutumunun bir başka örneğidir'

Dışişleri Bakanlığından, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun 2022 Türkiye Raporu'na ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, söz konusu raporun, AB'nin Türkiye'ye yönelik stratejik bakış açısından uzak ve vizyonsuz yaklaşımını bir kez daha açığa çıkardığı ifade edilerek, “Aday ülke Türkiye'ye karşı sorumlulukların göz ardı edildiği ve çifte standartlı bir yaklaşımın sergilendiği bu rapor, AB'nin Türkiye'ye ilişkin yanlı tutumunun bir başka örneğidir” denildi.

“Ülkemizdeki temel hak ve özgürlükler ile bazı yargı kararlarına ve terörle mücadelemize yönelik haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz”

Açıklama şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla 6 Ekim günü gerçekleştirilen Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısında, ortak sınamalara karşı birlikte hareket etmenin ve iş birliğinin önemi ortaya konulmuşken, bu dayanışma ruhunun Türkiye Raporu'na yansıtılmamış olması esef vericidir. Özellikle siyasi kriterler ile Yargı ve Temel Haklar faslındaki mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri kabul etmiyoruz. Müzakere fasılları önündeki siyasi engelleri kaldırmayan AB'nin, siyasal sistemimize, siyasetçi ve yöneticilerimize, ülkemizdeki temel hak ve özgürlükler ile bazı yargı kararlarına ve terörle mücadelemize yönelik haksız iddialarını tümüyle reddediyoruz.”

“AB'nin deniz yetki alanlarının belirlenmesinde uluslararası bir yargı organı olmadığını tekrar hatırlatıyoruz”

Açıklamanın, raporun Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs konularının ele alındığı kısmında şunlar kaydedildi:

“Raporun Doğu Akdeniz, Ege ve Kıbrıs konularındaki bölümlerinin her zamanki gibi, Rum/Yunan ikilisinin hukuk dışı ve maksimalist görüşlerini yansıtması, raporda Kıbrıs Türklerinin yok sayılması ve ülkemiz ile KKTC'nin görüşlerine hiçbir şekilde yer verilmemesi ise raporun kimlerin çıkarlarını gözeterek kaleme alındığını açıkça ortaya koymaktadır. AB'nin deniz yetki alanlarının belirlenmesinde uluslararası bir yargı organı olmadığını tekrar hatırlatıyoruz. AB'nin bu şekilde hareket etmesi hem kendi müktesebatına hem de uluslararası hukuka aykırıdır.”

Raporda Türkiye'nin herhangi bir yükümlülüğü bulunmamasına rağmen, Rusya-Ukrayna savaşı çerçevesinde AB'nin uyguladığı yaptırımlara katılmaması nedeniyle eleştirilmesinin gariplik olduğu kaydedilen açıklamada, “Ukrayna'dan tahıl ihracatının ve savaşan taraflar arasındaki esir takasının ancak Türkiye'nin ilkeli yaklaşımı sayesinde gerçekleşebildiğini bir kez daha vurguluyoruz” ifadesi kullanıldı.

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