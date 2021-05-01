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Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a taziye

Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a taziye
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan'a taziye

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'da yaşanan terör saldırısı nedeniyle Afgan halkına ve hükümetine taziyelerini sundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Afganistan'ın Logar vilayetinin merkez ilçesi Pul-i Alem'de iftar zamanı gerçekleştirilen bombalı saldırıda aralarında lise öğrencilerinin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir.

Bu menfur terör saldırısının faillerini lanetliyor ve adalet önünde hesap vermelerini temenni ediyoruz.
Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz" denildi.

Adem Aslan
 

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