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Dışişleri Bakanlığından Afganistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Afganistan'a taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Afganistan'a taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da Kabil Üniversitesi’ni hedef alan terör saldırısında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından Afganistan'ın başkenti Kabil'deki terör saldırısı ile ilgili yapılan açıklamada, “Kabil Üniversitesi'ni hedef alan bir terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa, dost ve kardeş Afgan halkına ve hükümetine başsağlığı diliyoruz. Afganistan'da son dönemde özellikle eğitim kurumları ve dini mekanlar da dahil olmak üzere sivilleri hedef alan terör eylemlerindeki artıştan derin endişe duyuyoruz” denildi.

Mehmet Kalay
 

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