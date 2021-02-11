Dışişleri Bakanlığından Atina'daki 'Dostluk Forumu'na tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan, Mısır, Fransa, Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve GKRY Dışişleri Bakanlarının katılımıyla 11 Şubat'ta Atina'da düzenlenen “Dostluk Forumu” (Philia Forum) ile ilgili açıklama yaptı verdi. Bölgesinde kilit ülke konumundaki Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin içinde olmadığı hiçbir forumun, bölgedeki sınamalar bakımından etkin ve başarılı bir işbirliği ve dostluk mekanizması oluşturması mümkün olmadığını bildiren Aksoy, şu ifadelere yer verdi:

“Hiçbir ülkeyi hedef almadığı' öne sürülen bu forumun sonunda yapılan basın toplantısında Yunanistan Dışişleri Bakanı tarafından ülkemize yöneltilen mesnetsiz itham ve iftiralar, aslında bu girişimin söylendiği gibi ‘dostluk' üzerine değil, Türkiye'ye yönelik husumet üzerine inşa edilmeye çalışılan bir ittifak teşebbüsü olduğunu göstermektedir. Türkiye'nin bölgedeki insani ve hakkaniyete dayalı politikalarını eleştirmek, kendi maksimalist talepleri ve dar çıkar hesapları uğruna darbecilere kucak açarak Libya'nın istikrarsızlığa sürüklenmesine yol açanların, Suriye ve Irak'ı bölebilecek bir terör koridoru oluşturmaya çalışanların ve Azerbaycan topraklarının işgaline yıllardır sessiz kalanların haddi değildir.”

Aksoy, Türkiye'nin uluslararası bir konferans önerisiyle Doğu Akdeniz'de samimi ve kapsayıcı bir işbirliği tesis edilmeye çalışıldığı bir dönemde, Türkiye'ye karşı sürdürülen bu tavır hasmane olduğunu vurguladı. Aksoy, AB'nin Akdeniz için birlik çabalarını da baltaladığını aktardı. Aksoy, “Yunan/Rum ikilisinin, AB'nin aday ülke Türkiye ile oluşturmaya çalıştığı olumlu gündemi engellemeye çalışmaları ve başkalarından medet umarak siyaset yapmaları bölgemizde barış ve istikrarı tehdit etmektedir. Bu ikiliyi aklıselime, foruma katılan diğer ülkeleri de başkalarının oyunlarına kurban olmamaya davet ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Mehmet Kalay

