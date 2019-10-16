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Dışışleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya artan PKK eylemleri tepkisi

Dışışleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya artan PKK eylemleri tepkisi
Dışışleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya artan PKK eylemleri tepkisi

Dışişleri Bakanlığı: Barış Pınarı Harekâtımızın başlamasıyla birlikte PKK unsurlarının, özellikle Avrupa ülkelerinde şiddet içeren gösteri ve eylemlerinin, ilgili ülke makamlarına yapılan bütün uyarılara rağmen, halen devam ettiğini kaygıyla takip ediyoruz

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada konu ile ilgili şu ifadeler yer aldı;

Türk toplumunun işyerleri ve evlerine, camilerimize,temsilciliklerimize ve temsilcilik çalışanlarımıza yapılan terörist saldırılara duyarsız kalmanın izahı olamaz.

İlgili ülkelerden, yurtdışındaki diplomatik ve konsüler temsilciliklerimizin, vatandaşlarımızın, personelimizin can ve mal güvenliğinin korunması ve Türk çıkarlarına halel gelmemesi için alınan tedbirlerin artırılması ve bu konuda azami hassasiyetin gösterilmesi yönündeki beklentimizi hatırlatıyoruz.

Saldırganların tespit edilerek adalet önüne çıkartılmaları ve cezalandırılmalarının takipçisi olacağımızın bilinmesi gerekir. 

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