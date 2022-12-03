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Dışişleri Bakanlığından Batı Şeria'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığından Batı Şeria'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığından Batı Şeria'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria’da yaşanan olaylara ilişkin “Doğu Kudüs dahil Batı Şeria’da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz” açıklamasını yaptı.

 

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da son dönemde artan şiddet olaylarından ve sivil can kayıplarından derin endişe duyuyor ve yargısız infazları şiddetle kınıyoruz. Bölgede gerilimin daha fazla tırmanmasının önüne geçilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için İsrail makamlarına gerekli önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz. Olaylarda hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah'tan rahmet, Filistin Devleti ve halkına başsağlığı diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Hidayet Türkyılmaz
 

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