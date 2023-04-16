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Dışişleri Bakanlığından Birleşik Arap Emirlikleri'ne taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Birleşik Arap Emirlikleri'ne taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Birleşik Arap Emirlikleri'ne taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, BAE'nin Dubai şehrinde meydana gelen yangında ölenler için taziye mesajı yayımladı.

 

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde meydana gelen yangında çok sayıda ölen ve yaralananların bulunmasından büyük üzüntü duyuyoruz. Dost ve kardeş Birleşik Arap Emirlikleri halkına ve hükümetine başsağlığı diliyor; hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Muhammed Musab Gümüşer
 

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