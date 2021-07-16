Dışişleri Bakanlığı'ndan BM'ye tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Allouk Su İstasyonu Konusunda yapılan 15 Temmuz 2021 tarihli ortak açıklama hakkındaki soruya, “Ülkemiz Suriye'deki insani duruma dair Birleşmiş Milletler (BM) ile düzenli temas içerisindedir.

Buna rağmen, BM'nin Şam'da Mukim Koordinatörü ve İnsani Koordinatörü, BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü ve UNICEF'in Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölge Direktörü tarafından yayınlanan 15 Temmuz 2021 tarihli ortak açıklama maddi hatalar ile eksik ve yanıltıcı bilgiler içermektedir” cevabını verdi.

Sözcü Bilgiç, “Allouk Su İstasyonu, Rasulayn yakınlarında Suriye muhalefetinin kontrolü altında bir bölgede yer almakta ve elektrik enerjisiyle çalışmaktadır. Sözkonusu istasyonun yanısıra Rasulayn ve Tel Abyad bölgesinin tek elektrik kaynağı ise güneydedir.

Terör örgütü PKK/PYD ve rejim, Allouk Su İstasyonu ve bölgeye gelen elektriği kasıtlı olarak engellemektedir. Sözkonusu elektrik kesintileri İstasyondan su tedarikini imkansız kılmakta ve bölgedeki insani koşullarını zorlaştırmaktadır.

Rasulayn ve Tel Abyad bölgesinde 18 Nisan 2021, Allouk Su İstasyonunda ise 26 Haziran 2021 tarihinden beri bu nedenle elektrik enerjisi mevcut değildir. Keza, rejim, El Bab bölgesine içme ve tarım amaçlı su tedarikini keyfi şekilde engellemeye devam etmektedir.

Ortak açıklamanın imzacıları Suriye'deki insani sorunlara seçici yaklaşmakta ve COVID-19 pandemisi esnasında muhalefetin kontrolü altında yaşayan yüzbinlerce sivilin elektrik ve sudan kasıtlı şekilde mahrum bırakılmasının neden olduğu vahim sonuçları göz ardı etmektedirler.

Suriye'deki insani sorunların ilkeli, tarafsız ve bağımsız şekilde ele alınmasının gereğini bölgedeki BM temsilcilerine hatırlatırız” ifadelerini kullandı.

Musa Erdoğan