Dışişleri Bakanlığından Brezilya'da devam eden olaylara kınama

Dışişleri Bakanlığıdan Brezilya'da Devlet Başkanı Lula da Silva Hükümeti'ni ve kurumları hedef alan şiddet olayları hakkında açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Brezilya'da Devlet Başkanı Luiz Incio Lula da Silva liderliğindeki Hükümet, Kongre ve Anayasa Mahkemesi'ne yönelik şiddet eylemlerini kınıyoruz. Ülkede halkın iradesini yansıtan seçimlerin sonuçlarına ve demokratik süreçlere saygılı olunması önem taşımaktadır. Bu eylemler karşısında Devlet Başkanı Lula da Silva Hükümeti ve Brezilya halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mevlüt İşli

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