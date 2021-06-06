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Dışişleri Bakanlığı'ndan Burkina Faso'da meydana gelen terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Burkina Faso'da meydana gelen terör saldırısına kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Burkina Faso'da meydana gelen terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Burkina Faso’da meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınadığını belirterek “Hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da meydana gelen terör saldırısı hakkında yaptığı açıklamada,

“Burkina Faso'nun Yagha vilayetindeki bir köyde (Solhan), kimliği belirsiz silahlı kişilerce 5 Haziran'da gerçekleşen saldırılar sonucu 100'ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir.
Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz” ifadelerini kullandı.

Muhammet Mücahit Dereli

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