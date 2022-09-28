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Dışişleri Bakanlığı'ndan Burkina Faso'ya başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Burkina Faso'ya başsağlığı
Dışişleri Bakanlığı'ndan Burkina Faso'ya başsağlığı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun Soun vilayetinde gerçekleşen terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Burkina Faso'nun Soun vilayetinde gerçekleşen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesinden ve yaralanmasından derin üzüntü duyuyoruz. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkına içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.

Hidayet Türkyılmaz
 

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