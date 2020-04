Dışişleri Bakanlığından Covid-19'un küresel etkisini anlatan kitap

Çavuşoğlu yazısında, birinci aşamada 70'den fazla ülkeden 39 bin vatandaşın Türkiye'ye tahliye edildiğini bildirerek geçici olarak yurtdışında bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşların dönüşleri için kapsamlı çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

İLGİLİ HABER Dışişleri Bakanlığından Covid-19 raporu

Dışişleri Bakanlığı, salgın sonrası yurt dışında bulunan ve Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşların tahliyesinde önemli bir rol üstlenmiş bu çalışmalar dünyaya örnek gösterilmişti. Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi tarafından, dünya genelinde 192 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Covid- 19 salgınının küresel ölçekte değerlendirildiği kapsamlı bir kitap hazırlandı.

Korona virüs sonrası küresel trendler, salgın tehdidi altındaki küresel sistem, küresel düzen, salgının toplumlar üzerindeki etkileri, salgında uluslararası kurumların rolü, Covid-19 sonrası küresel güvenlik ve savunma, Milli güvenlik sorunu olarak korona virüs gibi bir çok başlıkta değerlendirmelerin yer aldığı kitabın takdim yazısı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından kaleme alındı. Kitabın editörlüğü Ufuk Ulutaş tarafından üstlenildi.

Kitapta imzası bulunan yazarların isimleri ise şöyle:

“Altay Atlı, Birol Akgün, Burhanettin Duran, Can Kasapoğlu, Emrah Zarifoğlu, Emre Erşen, Ersel Aydınlı, Ferhat Pirinççi, Giray Sadık , Gökhan Yücel,Kadir Temiz .M. Şükrü Hanioğlu, Mehmet Özay, Meltem Müftüler Baç, Merve Seren,Mesut Özcan, Mustafa Aydın,Mustafa Kibaroğlu, Nihat Ali Özcan, Nurşin Ateşoğlu Güney, Oktay F. Tanrısever, Onur Unutulmaz, Sedat Aybar, Talha Köse, Tuncay Kardaş, Ufuk Ulutaş”.

Bakan Çavuşoğlu, takdim yazısında COVID-19 ‘un kısa sürede tüm dünyada etki gösterdiğine dikkat çekti. Türkiye'nin salgınla mücadelede etkin ve kararlı adımlar attığını kaydeden Çavuşoğlu,”Aynı zamanda, diğer ülkelerle yakın temas içindeyiz. Başta komşularımız olmak üzere çok sayıda ülkeyle bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunuyoruz. Çalışmalarımızı koordine ediyoruz. Ayrıca, imkanlarımız ölçüsünde pandemiyle küresel mücadeleye somut katkılarda bulunuyoruz. Bakanlığımızın iç ve dış teşkilatı teyakkuz halinde çalışıyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımızla sürekli irtibat halindeyiz. 7/24 esasına göre hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezimiz vatandaşlarımızın Bakanlığımıza her an ulaşabilmelerini mümkün kılıyor” dedi.

Yeni oluşturulan Koordinasyon ve Destek Merkezi ile Bakanlık birimlerinin yurtdışı temsilcilikleriyle ve diğer kamu kurumlarıyla eşgüdümü sağladıklarını bildiren Çavuşoğlu,” Yabancı ülke makamlarıyla düzenli temas halinde yurt dışındaki vatandaşlarımızın sorunlarını çözüyoruz. Öte yandan, yurt dışında geçici statüde bulunan vatandaş ve öğrencilerimizin vatanlarına dönüşlerini sağlıyoruz. Korona virüs salgınının sağlık ve konsolosluk boyutu 5 çerçevesinde yaptığımız lojistik çalışmalar tabiatıyla önceliğimiz. Ancak içinde bulunduğumuz krizin daha geniş bir çerçevede ele alınması gerektiğinin de farkındayız. Tarihin bu önemli dönüm noktasının ardından uluslararası konjonktürde bizi nelerin beklediğini, hangi sınamalar ve fırsatlara hazırlanmamız gerektiğini şimdiden değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Covid-19 salgınının pek çok alanda etkilerinin uzun yıllar hissedilebilecek bir dönüşüme yol açma potansiyeli taşığını ifade eden Çavuşoğlu,” Uluslararası ilişkiler uzmanları şimdiden bu konuda literatürü oluşturmaya başladılar. Bakanlığımızla akademik dünya ve düşünce kuruluşları arasında köprü kuran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) Korona virüs salgınının uluslararası sistem üzerindeki etkilerine ilişkin yapılmakta olan bu çalışmaları analiz ederek devletimizin ilgili birimlerinin kullanımına sunuyor. Bu süreçte Türk akademisyenlerin konuya ilişkin değerlendirmelerine özel önem atfediyoruz. Yaşanan gelişmeleri akademisyenlerimiz nasıl okuyorlar? Covid-19 sonrasında nasıl bir sistemle karşı karşıya kalacağız? Salgın sonrası küresel çapta yaygın eğilimler neler olacak? Bizi ne tür tehditler bekliyor? Önümüze nasıl fırsatlar çıkacak? SAM ülkemizin çeşitli üniversitelerinden değerli akademisyenlerimize ulaşarak bu soruları yöneltti ve böylece takdimini yapmaktan memnuniyet duyduğum bu kitabın ortaya çıkmasını sağladı. Bu projenin krizin henüz başlarındayken hızlı biçimde hayata geçirilmesi takdire şayan. Yayına katkıda bulunan tüm akademisyenlerimize ve SAM ekibine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.