Dışişleri Bakanlığı'ndan Danimarka'ya ‘Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı' tepkisi

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Danimarka'da Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağına yapılan saldırılarla ilgili açıklama yapıldı. Saldırıların lanetlendiği belirtilen açıklamada, “Danimarka'da dün akşamüstü kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e ve şanlı Bayrağımıza karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Nefret suçu teşkil eden bu alçak eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İslam düşmanlığının endişe verici seviyelere ulaştığı vurgulanarak, şöyle devam edildi:

“İçinde bulunduğumuz Ramazan ayında gerçekleştirilen bu eylem, İslam düşmanlığı, ayrımcılık ve yabancı düşmanlığının Avrupa'da her geçen gün daha da endişe verici seviyelere ulaştığını ve geçmişten ders alınmadığını bir kez daha açıkça göstermiştir. Bu eylemi en güçlü şekilde kınadığımız ve protesto ettiğimiz Danimarka makamlarına bildirilmiştir. Danimarka makamlarını, bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya, toplumsal huzuru, barış içinde bir arada yaşama kültürünü hedef alan bu tür provokasyonların önlenmesi amacıyla somut tedbirler almaya çağırıyoruz.”

Huzeyfe Tarık Yaman



iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.