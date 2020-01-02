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Dışişleri Bakanlığından Endonezya'ya destek ve yardım mesajı

Dışişleri Bakanlığından Endonezya'ya destek ve yardım mesajı
Dışişleri Bakanlığından Endonezya'ya destek ve yardım mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya’nın başkenti Cakarta ve çevresindeki bölgelerde meydana gelen sel ve heyelanlar karşısında destek mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen doğal afet sonrasında destek mesajı yayımladı. Bakanlık açıklamasında, “Endonezya'nın başkenti Cakarta ve çevresindeki bölgelerde 1 Ocak günü vuku bulan sel ve heyelanlar sonucunda can kayıpları yaşanmasından ve ortaya çıkan ağır hasardan derin üzüntü duyuyoruz. Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, dost ve kardeş Endonezya halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dost Endonezya Hükümeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olan Türkiye, ihtiyaç duyulabilecek her türlü yardımı yapmaya hazırdır” denildi.

İrfan Çalışkan

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