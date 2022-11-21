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Dışişleri Bakanlığından Endonezya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Endonezya'ya taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Endonezya'ya taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya’da meydana gelen deprem nedeniyle taziye mesajı yayımladı.


Dışişleri Bakanlığının yayımladığı taziye mesajında, “Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde meydana gelen deprem sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına, dost ve kardeş Endonezya halkı ile hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifa diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Musa Enes Aksakal
 

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