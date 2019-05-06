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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermeni terörist Gurgen Yanikian'ın cenazesiyle ilgili kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermeni terörist Gurgen Yanikian'ın cenazesiyle ilgili kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermeni terörist Gurgen Yanikian'ın cenazesiyle ilgili kınama

Dışişleri Bakanlığı, Ermeni terörist Gurgen Yanikian’ın Los Angeles’ta bulunan cenazesinin kalıntılarının Erivan’daki Askerî Mezarlığa törenle gömülmesini kınadı

 Dışişleri Bakanlığı, Los Angeles Başkonsolosu Mehmet Baydar ile Muavin Konsolosu Bahadır Demir'i şehit eden Ermeni terörist Gurgen Yanikian'ın Los Angeles'ta bulunan cenazesinin kalıntılarının Erivan'daki Askerî Mezarlığa törenle gömülmesini kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "27 Ocak 1973 tarihinde Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Baydar ile Muavin Konsolosumuz Bahadır Demir'i şehit eden Ermeni terörist Gurgen Yanikian'ın Los Angeles'ta bulunan cenazesinin kalıntılarının 5 Mayıs 2019 tarihinde Erivan'daki Askerî Mezarlığa törenle gömülmesini şiddetle kınıyoruz. Azılı bir teröristi kahraman olarak yüceltmeye yeltenen bu eylem, terörizmi teşvik suçu teşkil etmektedir ve asla kabul edilemez. Devletine sadakatle hizmet ederken şehit düşen tüm görevlilerimizi ve aile bireylerini bu vesileyle bir kez daha saygı ve rahmetle anıyoruz" denildi.  

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