İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a kınama

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a kınama

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Azerbaycan’ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik devam eden saldırılarını kınadı

Dışişleri Bakanlığı tarafından Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Terter şehrine düzenlediği saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, "Ermenistan'ın Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerine yönelik olarak devam eden saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Ermenistan'ın son olarak bugün Terter'e saldırısı sonucunda bir mezarlıkta düzenlenen cenaze töreninde bulunan sivil halktan üç kişi hayatını kaybetmiş, beş kişi de yaralanmıştır" denildi.

Ermenistan'ın esirlerin ve cenazelerin değişimi için 10 Ekim'de ilan edilen insani ateşkesi hiçe saymaya devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, "İnsanlıktan nasibini almayanlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin cenazelerini dahi defnetmesine izin vermemektedir. Bu son saldırıyla Ermenistan, insani değerlerle bağdaşmayan hukuk tanımaz yüzünü tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. Türkiye'nin can Azerbaycan'ın kahraman halkıyla dayanışması daimi ve tamdır" ifadelerine yer verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.