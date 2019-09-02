Dışişleri Bakanlığından ‘FARC' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kolombiya'daki barış sürecinin kesilmesi çerçevesinde son günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Aksoy, Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında 2016 yılında imzalanan barış anlaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, bu anlaşmayla hayata geçirilen barış sürecine başından beri katkı sağladıklarını ifade etti. Aksoy, bu çerçevede Kolombiya hükümeti ile FARC arasındaki anlaşmazlığın 2016'da varılan anlaşma uyarınca çözülmesini temenni ettiklerini kaydederek, “Kolombiya'daki barış sürecine verdiğimiz destek devam edecektir” dedi.

Muhammet Mücahit Dereli