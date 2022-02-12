Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş Ukrayna açıklaması!

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Doğu bölgelerine yapılacak seyahatler ve güvenlik ile ilgili bir yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Ukrayna'nın Doğu sınırındaki bölgelere mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina edilmesi tavsiye edildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Ukrayna'daki güvenlik durumu ülkemizce yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın Doğu sınırındaki bölgelerine mecbur kalmadıkça seyahat etmekten imtina etmeleri tavsiye edilmektedir. Vatandaşlarımızın şahsi güvenlikleri için mümkün olan tüm tedbirleri almaları ve mecburi seyahatleri öncesinde Kiev Büyükelçiliğimiz ile temas etmeleri önerilmektedir. Acil durumlarda Kiev Büyükelçiliğimiz (+380632114765 ; +380632557748) ve Bakanlığımız Konsolosluk Çağrı Merkezi (0312 292 2929) ile irtibata geçilmesi mümkündür.”

Huzeyfe Tarık Yaman

