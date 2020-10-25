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Dışişleri Bakanlığından Fransız Bakana sert tepki

Dışişleri Bakanlığından Fransız Bakana sert tepki
Dışişleri Bakanlığından Fransız Bakana sert tepki

Dışişleri Bakanlığından, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın açıklamalarına sert tepki gösterilirken “Gerçekler dile getirildiğinde Batı'nın her zamanki çifte standardıyla 'ifade özgürlüğü' yok sayılmaktadır” denildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian'ın 25 Ekim 2020 tarihli açıklamalarına ilişkin yapılan açıklamada, “Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Le Drian'ın Ankara Büyükelçisinin istişareler için Paris'e çağrılması kararını açıklarken, Fransa'nın kendi başlattığı ve tırmandırdığı bir gerilim sürecini izah etmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Açıklamada dile getirilen hususlar, ne yazık ki, Fransa'nın olaylara ve ikili ilişkilerimize tek yanlı ve ben merkezci yaklaşımının sürdüğünü göstermektedir. Fransa Cumhurbaşkanı ve Fransız medyasınca uzun süredir Sayın Cumhurbaşkanımız ve ülkemizin hedef gösterilmesine ses çıkarılmamaktadır. Müslümanları rencide eden karikatürlerin ‘ifade özgürlüğü' kisvesiyle devlet binalarına yansıtılmasına da keza tepki gösterilmemektedir. Gerçekler dile getirildiğinde Batı'nın her zamanki çifte standardıyla 'ifade özgürlüğü' yok sayılmaktadır. Türkiye, her tür terör ve şiddetle yıllardır mücadele eden bir ülke olarak, bu olayların tüm mağdurları gibi Samuel Patty cinayetinden de üzüntü duymuştur. Fransa'da devletimizin en üst düzeydeki temsilcisi Paris Büyükelçimizce de bu üzüntümüz ifade edilmiştir. Türkiye'nin terör bağlamındaki hassasiyeti dil, din, ırk ve düşünce ayrımı içermemektedir. Hal böyleyken, yıllarca terör örgütü PKK tarafından şehit edilen öğretmenlerimizle ilgili bir kez olsun açıklama yapma ihtiyacı duymayan Fransa'nın bugün bu tür bir hassasiyet içine girmesi de ayrıca manidardır.”

Musa Erdoğan
 

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