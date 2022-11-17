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Dışişleri Bakanlığından Gazze'de çıkan yangın için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığından Gazze'de çıkan yangın için taziye mesajı
Dışişleri Bakanlığından Gazze'de çıkan yangın için taziye mesajı

Dışişleri Bakanlığı Gazze’de Cebaliye Mülteci Kampı’nda meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Gazze'de Cebaliye mülteci kampındaki bir binada 17 Kasım gecesi çıkan yangın sonucu aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile kardeş Filistin halkına ve Filistin Devleti'ne başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Hidayet Türkyılmaz

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